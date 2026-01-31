Maignan rinnova ufficialmente, due arrivi tra Torino e Sassuolo: le top news delle ore 22

I tifosi rossoneri hanno atteso molto, ma ora è ufficiale: Mike Maignan ha prolungato il proprio contratto con il Milan. Si chiude qui dunque la lunga telenovela legata al prolungamento del portiere francese, che il Diavolo è riuscito a blindare fino al 2031. Di seguito il comunicato rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese.

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".

M'Bala Nzola lascia il Pisa, ma resta in Serie A. L'attaccante si trasferisce al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, club proprietario del suo cartellino. Di seguito il comunicato ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di acquisto, le prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola".

Il Torino non si ferma più. Dopo Prati e Marianucci ieri, oggi il club granata ha comunicato l'arrivo di Sandro Kulenovic. Di seguito la nota ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb, a titolo temporaneo con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di una determinata condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Kulenović.

Domani ci sarà un appuntamento in agenda fra Atletico Madrid e Ademola Lookman per cercare di trovare un'intesa. Da limare le commissioni per gli agenti - che nel frattempo avevano trovato l'accordo con il Fenerbahce, avendoli incontrati dopo la sfida fra Olimpia Milano-Fenerbahce di basket - oltre a una base comune sullo stipendio. Il club colchoneros alzerà l'offerta per il calciatore di 5 milioni per convincerlo ad approdare nella capitale spagnola, difficile assistere a un rilancio dei turchi. Mentre l'accordo tra Atalanta e Atleti c'è, sulla base di un trasferimento per 40 milioni di euro bonus inclusi.