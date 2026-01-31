Il Verona rimane anche in 10 a Cagliari: contestato rosso a Sarr sul 2-0
Il Verona, già sotto per 2-0 nel punteggio, rimane in 10 uomini a partire dal 50'. Doppio giallo rimediato da Amin Sarr: nel tentativo di calciare in porta, l'attaccante viene anticipato da Ze Pedro, che viene colpito involontariamente dal numero 9 gialloblu. Una decisione che farà discutere.
