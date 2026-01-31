TMW Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario

Joao Mario al Bologna, Emil Holm alla Juventus: le due società hanno trovato l'accordo proprio in queste ore per il possibile scambio di esterni in queste ultime ore di calciomercato invernale. Il portoghese deciderà stasera se andare alla corte di Italiano, mentre lo svedese ha già detto sì al trasferimento da Spalletti.

Holm piace alla Juve da anni

Il classe 2000 è seguito da diversi anni dai bianconeri che avevano pensato a lui già ai tempi dello Spezia. Adesso, la Vecchia Signora è tornata alla carica e ha trovato la disponibilità del Bologna a provare a chiudere questo scambio. Le parti stanno cercando di capire se fare due prestiti secchi o con diritto di riscatto. Anche perché Joao Mario non ha trovato spazio nemmeno contro il Monaco, quando il tecnico di Certaldo ha fatto un ampio turnover. Evidentemente il portoghese non dà le sufficienti garanzie, perciò si spera di poter chiudere per Holm.

Le parole di Spalletti sul mercato

"Il mercato è in mano alla società ed è giusto così. Se ci fosse un modo di aiutare la squadra, questo è quello che abbiamo indicato da sempre e ora si vedrà in queste ultime ore se possiamo fare qualcosa o no. Questo non incide sulla forza che noi metteremo nel lavoro quotidiano. La società sta lavorando in maniera ininterrotta e aspettiamo. Io mi fido totalmente dei miei giocatori e non faccio nessun pensiero se non di aver calciatori super top".