Torino-Lecce, i convocati di Di Francesco: Stulic ce la fa, rientra anche Ndaba
Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara in contro il Torino, valida per la 23ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 12:30. Stulic, che era in dubbio, ce la fa. Ancora out Fruchtl, per uno stato influenzale. Rientra anche Ndaba.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: 95. Bleve, 30. Falcone, 32. Samooja
Difensori: 25. Gallo, 4. Gaspar, 18. Jean, 3. Ndaba, 13. Pérez, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga
Centrocampisti: 29. Coulibaly, 8. Fofana, 16. Gandelman, 80. Kovac, 79. Ngom, 20. Ramadani, 6. Sala
Attaccanti: 19. Banda, 99. Cheddira, 7. Morente,11. N’Dri, 50. Pierotti, 23. Sottil, 9. Štulić
