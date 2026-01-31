TMW Non solo Ladinetti e Perretta. Anche Pretato verso l'addio al Pontedera

In campo in questi minuti il Pontedera, che nella giornata odierna (24ª giornata del Girone B di Serie C), affronta il Campobasso; nel momento in cui scriviamo, il match, che ha preso il via alle ore 17:30, è fermo sul risultato di 0-0.

Ma fa molto scalpore l'assenza in distinta dell'ex capitano Gabriele Perretta, al quale era stata tolta la fascia nelle scorse settimane, con l'assenza che appare un chiaro indizio di mercato. Ma sul piedi di partenza non sembra esserci solo il classe 2000, che è stata una bandiera delle ultime stagioni granata; come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, anche Mattia Pretato - altro assente odierno - sembra fuori dal progetto tecnico toscano e quindi verso l'addio. Non finisce qui, c'è sempre la situazione legata a Riccardo Ladinetti da risolvere; la pista Perugia è tramontata? Si capirà presto.

A ogni modo, una rivoluzione totale quella che si è prodigato a fare il club, da dopo l'esonero di mister Leonardo Menichini.

La tendenza, però, non è cambiata, anzi, i granata sono scivolati all'ultimo posto della classifica dopo il ko con la Torres nella prima gara del 2026 (scontro diretto per la salvezza), ma il tempo per risollevarsi c'è. Capiremo quindi a breve l'evolversi delle cose.