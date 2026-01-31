Serie B, Ricci lancia la Sampdoria all'ultimo respiro: Spezia ko, due cartellini rossi
Il sabato di Serie B si chiude con il derby ligure del Luigi Ferraris, dove la Sampdoria supera di misura lo Spezia con un gol nel finale. Sfida fondamentale in chiave salvezza, con le due squadre separate da un solo punto in classifica.
Il primo tempo scorre senza reti, con equilibrio e poche occasioni nitide. Parte meglio la Sampdoria, ma è lo Spezia a sfiorare il vantaggio al 13’, quando Sernicola colpisce il palo dopo una bella azione sulla destra. I blucerchiati rispondono con Pafundi e Brunori, senza però trovare la porta. Nella ripresa il match resta bloccato, con gli ospiti più pericolosi: Artistico va vicino al gol e al 75’ Di Pardo salva sulla linea dopo una grave uscita di Martinelli. Al 79’ Palma e Vlahović vengono espulsi dopo un duro confronto, lasciando le squadre in dieci.
Quando la gara sembra avviata allo 0-0, la Sampdoria colpisce: all’89’ Matteo Ricci, appena entrato, trova la rete decisiva con un tiro al volo su corner. Nel recupero Martinelli difende il risultato. Vittoria pesantissima per i blucerchiati, che salgono a 22 punti ed escono dalla zona retrocessione.
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Palma; Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi; Pafundi, Cherubini; Brunori.
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Adamo, Cassata, Romano, Valoti, Sernicola; Artistico, Di Serio.
Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17’ rig. e 60' Ruocco (M), 30’ Caligara (P), 73' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90’ Ricci
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
Di seguito, invece, la classifica aggiornata fin qui:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Spezia 20
Bari 20
Mantova 20
Pescara 15
*una gara in meno