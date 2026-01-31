Serie B, Ricci lancia la Sampdoria all'ultimo respiro: Spezia ko, due cartellini rossi

Il sabato di Serie B si chiude con il derby ligure del Luigi Ferraris, dove la Sampdoria supera di misura lo Spezia con un gol nel finale. Sfida fondamentale in chiave salvezza, con le due squadre separate da un solo punto in classifica.

Il primo tempo scorre senza reti, con equilibrio e poche occasioni nitide. Parte meglio la Sampdoria, ma è lo Spezia a sfiorare il vantaggio al 13’, quando Sernicola colpisce il palo dopo una bella azione sulla destra. I blucerchiati rispondono con Pafundi e Brunori, senza però trovare la porta. Nella ripresa il match resta bloccato, con gli ospiti più pericolosi: Artistico va vicino al gol e al 75’ Di Pardo salva sulla linea dopo una grave uscita di Martinelli. Al 79’ Palma e Vlahović vengono espulsi dopo un duro confronto, lasciando le squadre in dieci.

Quando la gara sembra avviata allo 0-0, la Sampdoria colpisce: all’89’ Matteo Ricci, appena entrato, trova la rete decisiva con un tiro al volo su corner. Nel recupero Martinelli difende il risultato. Vittoria pesantissima per i blucerchiati, che salgono a 22 punti ed escono dalla zona retrocessione.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Palma; Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi; Pafundi, Cherubini; Brunori.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Adamo, Cassata, Romano, Valoti, Sernicola; Artistico, Di Serio.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Già giocate

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Pescara - Mantova 2-2

17’ rig. e 60' Ruocco (M), 30’ Caligara (P), 73' Meazzi (P)

Sampdoria - Spezia 1-0

90’ Ricci

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia

Ore 17.15 - Padova – Monza

Di seguito, invece, la classifica aggiornata fin qui:

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 41*

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 33*

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25*

Sampdoria 22

Virtus Entella 21

Reggiana 20*

Spezia 20

Bari 20

Mantova 20

Pescara 15

*una gara in meno