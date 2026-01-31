Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Triestina ko con l'Arzignano. Marino: "Forse non ho fatto capire che affrontiamo una guerra"

Claudia Marrone
Oggi alle 17:39Serie C
Claudia Marrone

La vittoria contro il Lumezzane la scorsa settimana sembrava aver fatto rinascere la Triestina, ma il ko odierno contro l'Arzignano, che si è imposto per 4-1 sugli alabardati, ha cambiato nuovamente le carte in tavola.

Della gara, come si legge sui canali ufficiali del club, ha parlato poi il tecnico Geppino Marino, decisamente insoddisfatto di quanto visto in campo: "Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, arrivavamo tardi su tutte le seconde palle e su tutti i duelli. Questa è una sconfitta che dice tanto, perché pensavamo la settimana scorsa di aver risolto tutti i problemi e invece non è così: quando non ci si mette la voglia giusta succede quello che è successo oggi. Me ne assumo totalmente la responsabilità, evidentemente in settimana ho trasmesso tanta serenità e poco nel far capire che si andava ad affrontare una guerra".

Prosegue poi: "Siamo una squadra che non può permettersi di far girare a sfavore gli episodi, non si possono concedere determinate situazioni agli avversari e su quello bisogna lavorare, oltre che sull'atteggiamento. Oggi ho visto una squadra presuntuosa ed è una mia colpa, ma come è stato fatto la scorsa settimana dopo la vittoria, anche dopo questa sconfitta si mette un punto e da lunedì si inizia a preparare la prossima gara. Giovani o esperti che siano i giocatori in rosa, sono io che devo far capire loro che bisogna affrontare tutte le partite con la stessa fame".

Conclude: "Onorare il campionato è un concetto che sa di resa, e noi non ci siamo arresi, e come una vittoria non ci deve esaltare, allo stesso modo una sconfitta non ci deve abbattere. Il gruppo deve essere coeso e credere sempre di poter raggiungere qualcosa, l'impegno quotidiano e le prestazioni in partita sono concetti che riguardano la coscienza di ognuno di noi, dobbiamo metterci sempre la faccia ed uscire dal campo sempre con la testa alta, cosa che oggi non è avvenuta e ribadisco, me ne assumo la responsabilità".

