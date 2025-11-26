Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: discorso di 15' al suo Viareggio in crisi

Marcello Lippi torna allenatore, per un giorno. L’ex tecnico della Juventus e ct della Nazionale, campione del mondo nel 2006, 77 anni, è infatti andato in soccorso, moralmente, del Viareggio, la squadra della città. A raccontarlo è gazzetta.it: la formazione toscana, un punto nelle ultime quattro giornate nel campionato di Eccellenza, vive un momento di grande difficoltà. E così Lippi si è proposto per dare una mano.

L’ex ct è entrato negli spogliatoi, insieme al presidente Mario Del Pistoia e al generale Andrea Strambi, per accompagnare confronto tra la squadra e il suo allenatore, Walter Vangioni. Lì, Lippi ha tenuto un discorso di circa un quarto d’ora: “Ho vinto tanto, un Mondiale, Champions, scudetti ma anche io, nel corso della carriera, ho attraversato momenti difficili come quelli che state vivendo voi. Per venirne fuori dove essere uniti, aiutarsi l’uno con l’altro, in campo dovete essere compatti e determinati: spero che le mie parole arrivino al punto giusto. Sì, proprio lì : dal cuore il messaggio deve arrivare alla testa che ha il compito di mettere in moto le gambe. Le vostre gambe. Ora tocca a voi”.

Lo stesso dg Strambi ha commentato il supporto di Lippi: “La disponibilità e la sensibilità di Marcello Lippi sono state un gran regalo per tutti noi e credo anche per i ragazzi, non penso che si trovi tutti i giorni un campione del mondo che fa un gesto del genere: Marcello ha parlato con i toni giusti e sono convinto che abbia toccato le corde giuste di tutto il gruppo”.