Liverpool corsaro a Milano, Slot evita il tema Salah: "Parliamo di chi è sceso in campo"
Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 dalla sua squadra sul campo dell'Inter.
Ha detto il manager dei Reds, rispondendo all'inevitabile domanda sul caso Salah che si è aperto nel Liverpool: "La risposta è sempre la stessa, stasera bisogna parlare del nostro risultato. Una grande vittoria in trasferta, in Champions e in un grandissimo stadio. Parliamo soltanto dei giocatori che hanno giocato qui. So che in conferenza venerdì mi chiederanno tutti di Salah, ma serve concentrarsi su questa partita".
