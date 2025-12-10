Liverpool corsaro a Milano, Slot evita il tema Salah: "Parliamo di chi è sceso in campo"

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 dalla sua squadra sul campo dell'Inter.

Ha detto il manager dei Reds, rispondendo all'inevitabile domanda sul caso Salah che si è aperto nel Liverpool: "La risposta è sempre la stessa, stasera bisogna parlare del nostro risultato. Una grande vittoria in trasferta, in Champions e in un grandissimo stadio. Parliamo soltanto dei giocatori che hanno giocato qui. So che in conferenza venerdì mi chiederanno tutti di Salah, ma serve concentrarsi su questa partita".