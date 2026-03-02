Liverpool, Slot: "I calci piazzati hanno cambiato la Premier League, ora è più difficile"

La stagione del Liverpool resta appesa a un equilibrio sottile, fatto di risultati ravvicinati e continui cambi di prospettiva. A ribadirlo è Arne Slot, che in conferenza ha tracciato un bilancio lucido della corsa Champions, sottolineando come il cammino dei Reds sia stato spesso condizionato da fattori esterni. “Tante cose ci sono andate contro – ha spiegato – ma, prestazioni alla mano, solo il primo tempo contro il Forest non è stato all’altezza dei nostri standard”.

Slot ha poi allargato il discorso al contesto generale della Premier League, oggi più competitiva che mai: “Il livello di intrattenimento è cambiato, gli stili di gioco sono diversi. Le squadre sono molto vicine e la classifica può cambiare rapidamente”. Da qui l’invito a guardare solo alla prossima gara, consapevoli che ogni partita è stata e sarà complicata.

Il tecnico olandese si è soffermato anche sull’incidenza dei calci piazzati: “È la nuova realtà del campionato. Falli, rimesse laterali, punizioni lunghe: tutto questo rende difficile controllare le partite come in passato”. Un tema legato alla qualità diffusa della lega, dove anche le squadre di bassa classifica possono contare su atleti di primo livello.

Capitolo a parte per Jeremie Frimpong, rientrato da poco: “Averlo di nuovo è importante, ma dobbiamo gestirlo con attenzione. Giochiamo tre partite in sette giorni, tra Galatasaray e la trasferta a Brighton”. Slot ha sintetizzato la sfida con una frase emblematica: “Preferisco decidere quanti minuti dargli, piuttosto che vederlo di nuovo in infermeria”.