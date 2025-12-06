Altra delusione per il Liverpool, Slot non trova spiegazioni: "C'è un senso di incredulità"

"C'è un senso di incredulità. Penso che abbiamo giocato abbastanza bene, se non benissimo, per gran parte della partita e siamo andati sul 2-0. Non credo che abbiamo avuto problemi e non credo che abbiamo concesso un'occasione fino al momento in cui abbiamo commesso fallo, che non è nemmeno un'occasione". Comincia così, non senza amarezza, l'intervento di Arne Slot dopo il pareggio per 3-3 tra il suo Liverpool e il Leeds.

Il tecnico olandese, intervenuto a BBC MOTD, prosegue così: "È 2-1 e non molti istanti dopo la prima occasione che hanno avuto è stata 2-2. Poi saliamo e pensiamo di aver fatto abbastanza per vincere la partita e poi un calcio piazzato porta al 3-3".

Ennesima beffa nel finale, in una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative: "Non si tratta di me. Si tratta di noi, si tratta dei tifosi. I giocatori hanno lavorato duramente e ancora una volta hanno subito gol su calcio piazzato, il decimo o l'undicesimo in questa stagione. Se ne subisci così tanti non puoi essere più in alto di noi in classifica".