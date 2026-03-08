Lo cercava la Roma, accostato all'Inter: Rocco Reitz ha trovato l'intesa con il Lipsia

La scorsa estate era finito sulla lista della Roma, i rumors più disparati lo hanno accostato anche a Lazio ed Inter. Alla fine, come anticipato a gennaio, Rocco Reitz resta sempre un obiettivo caldo per il mercato del Lipsia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky Sports DE, dopo trattative avanzate e colloqui tra l'entourage del centrocampista classe 2002 e il club dei Bullen, è stato raggiunto un accordo verbale nelle ultime ore. Si tratterebbe di un contratto quinquennale, ossia con validità fino al 2031, che vedrebbe perciò Reitz al Lipsia. Il giocatore ha dato il via libera al trasferimento e vorrebbe raggiungere la destinazione già in estate.

Ora serve un'intesa tra i club. Sebbene Reitz abbia una clausola rescissoria fissata tra i 25 e i 28 milioni di euro, il Lipsia non intende esercitarla: non è ancora chiaro quale sia la cifra minima per cui il Borussia Monchengladbach sia disposto a sedersi al tavolo delle trattative per discutere della cessione del tedesco di 23 anni, ma il Lipsia vorrebbe chiudere l'affare il prima possibile. I Fohlen, ad ogni modo, sono già stati informati dei colloqui intercorsi tra il giocatore e il Lipsia.