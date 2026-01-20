TMW Cercasi centrocampista, il Lipsia si appunta il nome di Rocco Reitz del Monchengladbach

Era finito per gravitare attorno all'orbita Roma in tema mercato, alla fine Rocco Reitz non si è mai spostato dal Borussia Monchengladbach. Il centrocampista tedesco, classe 2002, è rimasto nel club di Bundesliga, ma il suo agente è riuscito a inserire una clausola rescissoria da 20-25 milioni di euro circa e attiva solo nell’estate del 2026.

Situazione questa confacente agli interessi del Lipsia. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club targato Red Bull vorrebbe immediatamente un centrocampista per rinforzare la rosa e il primo nome appuntato è proprio quello di Reitz del 'Gladbach. Il 23enne è ben recensito in terra teutonica: non ha ancora esordito nella Nazionale maggiore di Nagelsmann, ma vanta 17 presenze e 2 gol con l'Under 21.

Reitz potrebbe essere un possibile sostituto di Kevin Kampl e, potenzialmente, anche di Xaver Schlager. Quest'ultimo, stando alle indiscrezioni provenienti in Germania, potrebbe lasciare il Lipsia a parametro zero alla fine della stagione 2025-26, quando scadrà naturalmente il suo contratto. Kampl ha lasciato il club per motivi personali invece. Per Rocco Reitz però ci sarebbe la fila, con occhio di riguardo proprio dalla Bundesliga, dove anche Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen sarebbero sulle sue tracce. Mentre dalla Premier League è emerso anche il Brighton.