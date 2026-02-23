TMW Lo voleva il Torino, ci hanno provato altri due club. Ma Ignacchiti è incedibile per l'Empoli

C'è un nome che circola in Serie B da due anni. Giovane, dal futuro roseo e soprattutto italiano, che gioca in pianta stabile. Prima in prestito alla Reggiana, adesso prima scelta nell'undici titolare dell'Empoli (attualmente decimo). Si tratta di Lorenzo Ignacchiti, centrocampista classe 2004 che aveva già attirato l'attenzione di diversi club, anche uno di Serie A, in occasione del mercato invernale ormai passato.

Identikit

Nato a Pisa ma reduce da una scalata di categorie nelle giovanili dell'Empoli, a 21 anni Ignacchiti ha accumulato oltre 3000 minuti in cadetteria e indossato pure la fascia da capitano. Si tratta di un gioiellino di casa azzurra, prodotto casalingo di cui il club va orgoglioso e sul quale punta tutto sul futuro. Una mezzala di corsa, discreta tecnica, piede mancino che può ricoprire il ruolo di mediano a due. Più assist e giocate inventate dal nulla che gol nelle gambe. Ma anche in Nazionale ha compiuto step importanti, arrivando fino all'Under 20, con la quale ha esordito nel 2023. Un piccolo infortunio muscolare tra novembre e inizio dicembre lo ha frenato, salvo poi rientrare con continuità. Senza mai più fermarsi.

Retroscena di mercato e futuro

Ignacchiti ha rinnovato lo scorso settembre il contratto con l'Empoli, firmando fino al 2028. Un accordo importante che riflette quanto la società, a partire dal presidente Fabrizio Corsi, creda nelle potenzialità del ragazzo. Un profilo che ha scaturito interesse a gennaio e infatti, secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, hanno bussato alla porta degli azzurri svariati interessati. Dal Torino alla Juve Stabia fino al Frosinone. Niente da fare, il club toscano si è tappato le orecchie, rispettando il veto imposto dall'alto per il ragazzo. Ritenuto punto fermo della squadra di oggi e del futuro, tuttavia non è da escludere che in estate si presentino nuovi curiosi. Nel tentativo di strappare il classe 2004 dalle mani dell'Empoli.