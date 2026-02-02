TMW
Empoli, il calciomercato si accende per Ignacchiti: finisce nel mirino di due club
Reduce da una prima parte di stagione con 16 presenze complessive con la maglia dell'Empoli, le sirene del calciomercato di gennaio si fanno sentire poco prima del fotofinish anche per Lorenzo Ignacchiti, centrocampista classe 2004 rientrato la scorsa estate al club azzurro dal prestito alla Reggiana.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sul calciatore pisano si sarebbero registrati gli interessamenti di due club di Serie B del calibro di Frosinone e Juve Stabia.
Ignacchiti (21), cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, in carriera ha vestito anche la maglia del Pontedera.
