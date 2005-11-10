Parma-Udinese, le probabili formazioni: Romero unica certezza per Gila, dubbio Solet

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Udinese:

Come arriva il Parma

Gilardino potrebbe optare per alcuni cambi di formazione, visti gli impegni ravvicinati. Il primo potrebbe riguardare la difesa, dove Diego Carlos avrebbe un turno di riposo. Al suo posto Delprato si posizionerà come braccetto di destra, mentre Troilo e Ndiaye completeranno il terzetto a difesa della porta di Corvi. A centrocampo spazio per il ritorno di Bernabé nel ruolo di regista, affiancato da Fabbian e l'instancabile Keita, mentre sulle corsie laterali agiranno Britschi e Valeri, rispettivamente a destra e sinistra. L'unica certezza in attacco è Romero, mentre a Touré potrebbe toccare un turno di riposo: al suo posto è pronto Lontani, anche se pure Frigan scalpita per una maglia da titolare. (Da Parma, Edoardo Mammoli).

Come arriva l'Udinese

Runjaic arriva con il dubbio Solet. Il difensore, fermatosi prima della sfida contro il Milan, potrebbe non esserci anche per il turno infrasettimanale. Si va verso un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Palma a sinistra con Kabasele al centro e Abankwah a destra. Sulle fasce Vojvoda e Kamara con in mezzo Piotrowski e Karlstrom. Può tornare titolare Zaniolo, affiancando Ekkelenkamp alle spalle dell'unica punta Davis. (Da Udine, Davide Marchiol).