Lookman e Scamacca al palo, Zappacosta salva Carnesecchi: Eintracht-Atalanta 0-0 al 45'

Dopo 45 minuti Eintracht Francoforte e Atalanta sono ferme ancora sullo 0-0.

Avvio diesel

Come in tante partite, la prima fase è di studio. E di organizzazione massima, da ambo i lati. Entrambe le squadre pressano bene, riaggrediscono forte, vanno molto sui duelli. Ma regna l'equilibrio. Proprio per questo, le occasioni latitano, almeno all'inizio. Quelle vere, quantomeno. Nella prima mezzora si segnalano giusto una conclusione di Chaibi bloccata da Carnesecchi e un colpo di testa di Koch che sibila sulla traversa. Ai punti, almeno in questa fase della partita. l'Eintracht si fa preferire.

Doppio palo

Ma l'Atalanta tiene bene e pure cerca le combinazioni offensive, con il tridente di Dublino De Ketelaere-Lookman-Scamacca. Lavora soprattutto a destra, ma è dal centro che arrivano le chance migliori. E quella più clamorosa: il doppio palo nel giro di trenta secondi. Prima Lookman, che si gira in un fazzoletto ed esplode un tiro dal limite che si stampa sul segno; poi Scamacca, che col mancino sul prosieguo dell'azione impatta lo stesso legno. Poco dopo, nell'altra area di rigore, Zappacosta è provvidenziale nella respinta su un tiro a botta sicura di Gotze. L'ultima emozione è una girata imprecisa di Lookman nel recupero, poi un bel primo tempo va in archivio sullo 0-0.