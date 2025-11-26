Lookman-Ederson, uno-due devastante dell'Atalanta: da 0-0 a 2-0 in meno di due minuti
Dopo un'ora di partita l'Atalanta si porta in vantaggio a Francoforte. La rete del vantaggio arriva dal sinistro di Lookman, servito sul secondo palo da De De Ketelaere. Meno di due minuti dopo, arriva anche il 2-0. Bellissima azione corale della Dea, con Lookman che stavolta fa l'assist per Ederson, che davanti al portiere non sbaglia. Doppio vantaggio Atalanta in meno di due minuti.
