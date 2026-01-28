Una sconfitta che fa male: l'Atalanta cade con l'Union-SG, sfumano gli ottavi diretti

La sconfitta di Bruxelles pesa come un macigno per l’Atalanta, non solo per la prestazione opaca ma soprattutto per le conseguenze in classifica. L’1-0 contro il non irresistibile Union Saint-Gilloise costa infatti ai nerazzurri la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League: un traguardo che sembrava alla portata e che invece sfuma sul più bello. La Dea dovrà ora passare dagli insidiosi playoff, allungando il proprio cammino europeo e complicando ulteriormente una stagione già densa di impegni.

Il risultato è lo specchio di una serata storta, iniziata con errori clamorosi e mai davvero raddrizzata. L’Atalanta ha concesso troppo, soprattutto nella gestione difensiva e nella qualità delle giocate, lasciando campo e fiducia a un’Union ordinata, aggressiva e cinica nel momento decisivo. Il gol di Khalaili al 70' ha punito una squadra apparsa lenta nel reagire e incapace di alzare il livello quando la partita lo richiedeva.

Il rammarico è doppio perché, nonostante tutto, l’occasione per evitare la sconfitta è arrivata nel recupero, con il clamoroso errore sotto porta di Sulemana che ha negato l’1-1. Un episodio che sintetizza la serata nerazzurra: opportunità create a fatica e sprecate nel momento chiave. Ora l’Atalanta dovrà riorganizzarsi e resettare in fretta. I playoff di Champions League rappresentano un ostacolo in più, ma anche un banco di prova per misurare carattere e ambizioni europee. Servirà tutt’altra solidità, soprattutto mentale, per trasformare questa battuta d’arresto in un punto di ripartenza.