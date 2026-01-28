Buffon: "Boicottaggio Mondiale? È un dibattito che va approfondito sicuramente"

Gianluigi Buffon, capodelegazione della Nazionale italiana, ha risposto a una domanda sulla possibilità relativa al boicottaggio dei Mondiali della prossima estate a causa delle questioni politiche che riguardano gli Stati Uniti relativamente al caso Groenlandia. Queste le sue parole a Rai Radio 1 nella trasmissione "Un giorno da pecora": "È un dibattito che sicuramente va approfondito. In questo momento ci sono anche questo tipo di problematiche all'orizzonte". Discorso rimandato ma non certo chiuso dunque, con novità attese nelle prossime settimane.