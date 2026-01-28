Buffon: "Boicottaggio Mondiale? È un dibattito che va approfondito sicuramente"
TUTTO mercato WEB
Gianluigi Buffon, capodelegazione della Nazionale italiana, ha risposto a una domanda sulla possibilità relativa al boicottaggio dei Mondiali della prossima estate a causa delle questioni politiche che riguardano gli Stati Uniti relativamente al caso Groenlandia. Queste le sue parole a Rai Radio 1 nella trasmissione "Un giorno da pecora": "È un dibattito che sicuramente va approfondito. In questo momento ci sono anche questo tipo di problematiche all'orizzonte". Discorso rimandato ma non certo chiuso dunque, con novità attese nelle prossime settimane.
Altre notizie Serie A
Atalanta, Palladino: "Niente drammi per la sconfitta. Obiettivo era qualificarsi, le prime otto erano un sogno"
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
2 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
3 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
Primo piano
Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile