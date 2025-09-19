Lookman, scoppia la pace... fino a un'altra offerta? Forse meglio un rinnovo ponte (e con clausola)

Perché l'Atalanta non ha ceduto Ademola Lookman? Perché economicamente non gli conveniva. Perché ha visto quali sono stati i prezzi dei giocatori sul mercato dopo l'addio di Retegui e ha capito che senza una certa cifra incassata sarebbe stato difficile prendere un calciatore di pari livello o addirittura superiore. Perché di stipendio prende davvero poco per chi è a questo livello: 1,8 milioni di euro netti ma soggetti al Decreto Crescita, di fatto circa 2,5 lordi. Per acquistare uno da 35-40 milioni poi devi offrirgli un ingaggio da almeno 3 milioni, quindi più o meno 6 lordi.

È un ragionamento che ha molto senso per non ridimensionare. Però poi Lookman è un essere umano e ha le sue necessità, non solo economiche ma anche tecniche e sportive. È vero che nessuno firma i contratti con il fucile alla tempia, però le cose evolvono e si rischia un peggioramento deciso.

Lookman l'anno scorso è rientrato e ha fatto benissimo. Senza però avere dalla sua la possibilità di "liberarsi". Adesso un rinnovo ponte magari non è essenziale, ma potrebbe essere utile sia alla società (per soddisfarlo) sia al calciatore per quietarlo. E per evitare possibili ricadute in vista di nuove offerte fra gennaio e giugno.