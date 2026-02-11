Coppa Italia, Lotito al fianco della Lazio: il presidente a Bologna nel momento del bisogno
Dopo una lunga assenza è tornato presente in trasferta. Ovviamente parliamo di Claudio Lotito, presidente della Lazio anche questa sera, lontano dalla Capitale, è stato pizzicato dalle telecamere al seguito della squadra di Maurizio Sarri. Al Dall'Ara per assistere ai quarti di Coppa Italia contro il Bologna, il numero uno del club biancoceleste dimostra ancora una volta vicinanza ai giocatori di fronte ad una stagione alquanto amara, che un trofeo potrebbe certamente rivitalizzare.
Un cambiamento radicale da parte di Lotito nei confronti della Lazio, dopo anni dietro gli impegni ricorrenti in Senato. Ma probabilmente il momento più delicato della sua presidenza del club capitolino lo ha indotto a questo passo avanti verso allenatore, giocatori e tifosi, con i quali restano frizioni evidenti a giudicare dalla contestazione pubblica della piazza.
Dopo un anno di assenza, Lotito mette fine ad un'assenza pesante, questa sera l'obiettivo unico è il pass per la semifinale di Coppa Italia, per ottenere anche la qualificazione in Europa che manca da un anno.