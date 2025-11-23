Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lotito: "Sciopero del tifo? Alcuni usano la Lazio per secondi fini"

Lotito: "Sciopero del tifo? Alcuni usano la Lazio per secondi fini"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:41Serie A
Stefano Esposito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita della sfida che vedrà i biancocelesti impegnati contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni: "Questa è una giornata particolare per la Lazio: abbiamo lasciato 100 posti coperti di rosso per un'associazione contro la violenza sulle donne. Ogni posto rappresenta una donna scomparsa, abbiamo pensato di onorarle così. Abbiamo anche realizzato uno spot che colpisce emotivamente, il calcio deve essere didascalico e moralizzatore. Attraverso queste azioni dobbiamo insegnare agli uomini a rispettare le donne".

"Sulla base di queste iniziative, abbiamo stimolato tutte le altre squadre. Oggi i giocatori scenderanno in campo con sulla maglia il nome di una donna a cui tengono. Siamo protesi come società a combattere questi fenomeni e vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica. Il calcio ha una grande capacità di comunicazione e potere mediatico, ed ha l'obbligo di diffondere questi messaggi fondamentali".

"Olimpico semi-deserto? Oggi debutta anche la nuova aquila. Io credo che sia una cosa legata a un gruppo di persone, non credo siano così tanti. Al sondaggio che abbiamo fatto per il nome dell'aquila hanno risposto oltre 50 mila persone, hanno scelto 'Flaminia'. I tifosi devono fare i tifosi, devono essere rispettosi delle regole, devono giudicare e criticare costruttivamente per ottenere tutti insieme il miglior risultato sportivo. Questo sciopero del tifo è stato costruito strumentalmente su un presupposto totalmente errato. Noi avremmo impedito alla nipote di Paparelli di scendere in campo? Totalmente falso. Il vero problema non era la nipote di Paparelli, ma tre o quattro rappresentanti della tifoseria che volevano scendere in campo. Noi abbiamo ritenuto che non fosse opportuno".

"La famiglia Paparelli è stata accolta con tutti gli onori da parte della società. È stata tutta una strumentalizzazione. I tifosi devono fare i tifosi e rispettare la società. Possono chiaramente criticare se ritengono che le cose non sono giuste. Ma vorrei capire chi è che si nasconde dietro la tifoseria organizzata. Non accetto intimidazioni. È un anno e mezzo che subisco azioni contro la mia persona, se ne stanno occupando le autorità giudiziarie. Vedremo nel prosieguo quali saranno i comportamenti che avranno riflessi da codice penale. Inibire la gente di venire allo stadio non è da veri tifosi, ma è opera di chi utilizza la Lazio per raggiungere secondi fini".

Articoli correlati
Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Roma, El Shaarawy: "C'è molto entusiasmo, anche chi gioca meno deve essere decisivo"... Roma, El Shaarawy: "C'è molto entusiasmo, anche chi gioca meno deve essere decisivo"
Hernanes: "Chivu è giovane e ha passione. L'Inter resta la migliore del campionato"... Hernanes: "Chivu è giovane e ha passione. L'Inter resta la migliore del campionato"
Altre notizie Serie A
Pinamonti e i ricordi dell'Inter: "A Icardi stavo simpatico, mi portava anche al... Pinamonti e i ricordi dell'Inter: "A Icardi stavo simpatico, mi portava anche al campo"
Hernanes: "Conte protegge sempre le sue squadre, ma sa anche quando bisogna colpire"... Hernanes: "Conte protegge sempre le sue squadre, ma sa anche quando bisogna colpire"
Il Lecce non calcia mai, alla Lazio per ora basta Guendouzi: 1-0 a fine primo tempo... Il Lecce non calcia mai, alla Lazio per ora basta Guendouzi: 1-0 a fine primo tempo
Torino, Baroni: "Il Como è già una grande squadra, sono andati oltre l'obiettivo... Torino, Baroni: "Il Como è già una grande squadra, sono andati oltre l'obiettivo iniziale"
Napoli, il Maradona è un fortino: zero ko nel 2025 in casa, è record in tutta Europa... Napoli, il Maradona è un fortino: zero ko nel 2025 in casa, è record in tutta Europa
La Lazio passa alla mezzora contro il Lecce: assist di Basic, gol di Guendouzi La Lazio passa alla mezzora contro il Lecce: assist di Basic, gol di Guendouzi
Milan, Allegri: "Le parole di Leao fanno piacere, quelle di Tare non aggiungono pressione"... Milan, Allegri: "Le parole di Leao fanno piacere, quelle di Tare non aggiungono pressione"
Tutte le big pazze per Giovane, Zanetti predica calma: "Non so cosa abbia dimostrato"... Tutte le big pazze per Giovane, Zanetti predica calma: "Non so cosa abbia dimostrato"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa
5 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby
Immagine top news n.2 La Roma gioca bene e segna, 3-1 alla Cremonese e primato. L'unico neo il rosso a Gasperini
Immagine top news n.3 Serie A, classifica aggiornata: il Parma scala posizioni e lascia all'ultimo posto il Verona
Immagine top news n.4 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine top news n.5 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.7 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Collovati verso Inter-Milan: "Su Allegri non avevo dubbi, su Chivu mi sto ricredendo"
Immagine news Serie A n.2 Pinamonti e i ricordi dell'Inter: "A Icardi stavo simpatico, mi portava anche al campo"
Immagine news Serie A n.3 Hernanes: "Conte protegge sempre le sue squadre, ma sa anche quando bisogna colpire"
Immagine news Serie A n.4 Il Lecce non calcia mai, alla Lazio per ora basta Guendouzi: 1-0 a fine primo tempo
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "Il Como è già una grande squadra, sono andati oltre l'obiettivo iniziale"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, il Maradona è un fortino: zero ko nel 2025 in casa, è record in tutta Europa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Bleve: "Difficile giocare senza tifosi. La Reggiana ha creato di più, ma pari giusto"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Vignali: "Staccato la spina nella ripresa. Non cerchiamo alibi"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Abate: buona notizia per l'attacco. C'è Gabrielloni
Immagine news Serie B n.4 Serie B, una rete di Obiang fa sorridere il Monza: 1-0 all'intervallo sul Cesena
Immagine news Serie B n.5 Avellino in silenzio stampa. D'Agostino: "Biancolino non è in discussione, merita questa panchina"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Arbitro troppo permissivo sui cartellini. I gol arriveranno"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo: "Non abbiamo disputato la miglior partita. Ma i punti dispari fuori sono buoni"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 15ª giornata: frenate Vicenza, vola invece l'Arezzo. Il Cosenza stende il Benevento
Immagine news Serie C n.3 Torres, Greco: "Testa alla sfida contro il Livorno, dove c'è tanto in palio. Non solo i tre punti"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 15ª giornata: sorridono Vicenza e Catania, pareggiano Cosenza e Benevento
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 15ª giornata: l'Inter U23 vince, l'Atalanta U23 viene bloccata dall'ottima Cavese
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, sfuma Faraoni: è tentato dal Pescara. Si punta quindi sull'ex Torino Bayeye
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: Carbonell consegna vittoria e secondo posto alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Tre punti che profumano di riscatto. E che belle le mie 200 presenze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: Viens consegna la vetta alla Roma. Bene anche l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…