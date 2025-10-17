Luca Toni: "Tante aspettative su Pio Esposito, bisogna farlo crescere con calma"

Lunga intervista a Luca Toni, ex attaccante fra le altre di Fiorentina, Roma, Juventus e Bayern Monaco fra le altre, sulle colonne del Corriere dello Sport. Fra i tanti temi toccati, l'attaccante campione del mondo nel 2006, ha parlato anche di Pio Esposito:

"Ci sono tante aspettative su di lui, ma mi sembra abbia tutti gli strumenti per riuscire a sopportarle. È un attaccante che mi piace: fisico, il classico centravanti potente, come ce ne sono sempre meno. Bisogna cercare di farlo crescere con calma, farlo lavorare. Il tempo dimostrerà se potrà essere uno dei più forti in circolazione".

Lautaro Martinez è l’attaccante migliore della Serie A?

"Non so se sia il più forte in assoluto, di sicuro ha ormai una consapevolezza assoluta e totale della propria forza, sia fisica che mentale. A me, personalmente, piace però tantissimo Thuram".

Chivu è l’allenatore giusto per l’Inter?

"È partito bene, nonostante dovesse, fin da subito, confrontarsi con l’eredità pesante di Inzaghi che, è vero, ha ha perso qualche campionato di troppo, ma è anche arrivato due volte in finale di Champions. Chivu è l’uomo del Triplete, uno che conosce l’Inter benissimo, in ogni sua sfumatura".