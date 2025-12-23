Luca Toni, un consiglio all'Inter: "Basta 3-5-2, vorrei esterni che saltino l'uomo"

C'è un sistema di gioco - o modulo, che dir si voglia - che specialmente in Italia è particolarmente in voga negli ultimi anni: il 3-5-2, sistema adottato per esempio da anni dall'Inter, così come da Milan, Juventus e Napoli (in questo caso alternandolo ad altri).

Intervenuto al podcast "Cose Scomode" di Aura Sport, l'ex attaccante Luca Toni ha parlato proprio di questo, spiegando la sua contrarietà ad una strategia che non premia lo spettacolo: "Secondo me i 3-5-2 andrebbero aboliti, a meno che non hai esterni davvero molto offensivi. È un gioco in cui fai fatica sia a segnare che a prendere gol", le sue parole.

Poi ha aggiunto sul tema della difesa e dei difensori più forti in Serie A: "Dipende da come vuoi giocare. Bastoni è forte, ma è anche molto agevolato dal fatto di giocare in una difesa a tre, dove puoi rischiare sempre l’anticipo perché hai il compagno dietro. In una difesa a due è tutto diverso. È fortissimo a tre e penso possa fare bene anche a due, ma non è così facile", ha detto riguardo al centrale dell'Inter.

Infine, uno sguardo al mercato di gennaio e al futuro tattico: "Vorrei vedere l’Inter con un altro modulo. Basta 3-5-2, voglio esterni che saltano l’uomo. A certi livelli questo sistema stanca".