Mercato a zero? Il Pisa non è sorpreso e conta di sbloccarlo per gennaio: il punto
In queste ora sono filtrate le decisioni della Commissione indipendente che controlla i conti delle squadre di Serie A, riunitasi oggi per esaminare alcuni dei casi finiti sotto la lente d'ingrandimento. Dalla Lazio al Napoli, fino al Pisa ed al Como, le scelte sono state differenti (leggi qui nel dettaglio).
Nel caso del Pisa, la squadra nerazzurra allo stato attuale delle cose dovrebbe esercitare un mercato a saldo zero in questa sessione invernale. Non è però l'unico scenario possibile, dato che il club ha delle vie per sbloccarlo (con un aumento di capitale o con l'inserimento di crediti futuri esigibili).
Secondo quanto ci risulta però questa situazione non ha preso certo in contropiede il Pisa che, diversamente dalle altre due neopromosse non ha potuto beneficiare del paracadute per una precedente retrocessione in Serie B.
Dunque a fronte degli investimenti già pianificati il club assicura di avere già iniziato il ripianamento dai primi di dicembre. La società è dunque convinta che potrà sbloccare il mercato e operare così senza vincoli a gennaio.
