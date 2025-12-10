Toni: "Inter e Napoli davanti a tutte. Roma, ti manca un centravanti ma puoi approfittarne"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Luca Toni ha parlato della Roma e del fatto che sia nei primi posti in classifica: "Mi fa piacere, è bello rivederla nelle prime posizioni. Gasperini ha fatto molto bene all’Atalanta, quando è arrivato c’era una grande attesa, un po’ di timore, visto che Roma, rispetto a Bergamo, è un’altra cosa. Ha portato entusiasmo e i risultati stanno arrivando, tutto sommato".

Ma sul fatto se la Roma possa reggere nei quartieri alti della graduatoria l’ex attaccante campione del mondo con la nazionale nel 2006 frena un po’: "Forse serve qualche giocatore in più - ha proseguito - le manca un centravanti da venti gol. Ma a quanto not, è il problema di quasi tutte le squadre. Se non hai un bomber, c’è bisogno di una squadra capace di tenere alto il livello dei gol".

E proprio sulla lotta scudetto ha chiosato: "L’Inter. E’ la più attrezzata. Il Napoli lo vedi vedere come si muove sul doppio impegno. Comunque, Inter poi Napoli sono avanti a tutte. Gasp è al primo anno, e la Roma è in costruzione, ma deve essere pronta ad approfittarne in caso di calo di chi le sta davanti. Non sempre vince la più forte".