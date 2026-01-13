Lucca-Benfica, in Portogallo parlano di una frenata: il Napoli chiede troppo per il prestito

Il nome di Lorenzo Lucca resta sul taccuino del Benfica, ma l’operazione rischia seriamente di arenarsi per una questione di costi. Secondo quanto riportato da O Jogo, il club portoghese prenderà una decisione definitiva entro la fine della settimana, con l’obiettivo di non prolungare oltre l’attesa e consegnare quanto prima un nuovo centravanti a José Mourinho.

Il nodo è la valutazione fissata dal Napoli. Per la cessione a titolo definitivo, gli azzurri avrebbero chiesto 35 milioni di euro, mentre per un prestito con diritto di riscatto pretenderebbero un indennizzo immediato da 2 milioni. Cifre considerate eccessive dai dirigenti del Benfica, che stanno valutando se insistere o virare su un profilo alternativo.

Lucca, dal canto suo, è in uscita e da tempo risulta fuori dai piani tecnici, con il club partenopeo intenzionato a monetizzare per finanziare l’arrivo di un nuovo attaccante. Proprio per questo il Napoli non sembra disposto a concedere sconti sostanziali, soprattutto per il prestito.