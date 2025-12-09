Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate

Pochi mesi dopo il suo arrivo a Napoli, il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe già essere lontano dal Maradona. Il centravanti ex Udinese era stato acquistato dal club di Aurelio De Laurentiis per una cifra complessiva di 35 milioni di euro fra prestito e riscatto, operazione importante che faceva presagire un impiego ben più continuo rispetto a quanto accaduto realmente. Il classe 2000, in maglia Napoli, ha messo insieme 16 presenze complessive con all'attivo un gol in Serie A e uno in Coppa Italia.

Secondo Sky Sport, visto un rendimento non esaltante fin qui e l'imminente rientro di Romelu Lukaku, l'addio già nella sessione di gennaio è un'ipotesi da tenere in forte considerazione. Col belga di nuovo dentro le rotazioni e un Rasmus Hojlund che non sembra intenzionato a ridurre i suoi numeri, ecco che lo spazio per l'ex Udinese rischierebbe di essere ancora più esiguo.

Sullo sfondo ecco che compaiono Milan e Roma, ovvero le due società che fra questa sessione invernale e la prossima estiva andranno alla ricerca di un nuovo centravanti di riferimento. Per quanto riguarda i rossoneri, tutto sembra legato all'eventuale uscita di Santiago Gimenez, giocatore che ad oggi non ha aperto ad una partenza. La Roma invece sta facendo i conti con i problemi fisici e realizzativi di Dovbyk e Ferguson, con Gasperini che sta chiedendo a gran voce un nuovo numero 9. A testimonianza delle difficoltà, da segnalare come nell'ultima sfida contro il Cagliari sia stato schierato titolare Baldanzi come falso nove.