Bayern preoccupato per Diaz: viaggio estenuante prima del big match contro il Dortmund

Il commissario tecnico della Colombia, Néstor Lorenzo, non ha ancora svelato la formazione che affronterà il Canada, ma è molto probabile che Luis Diaz scenda nuovamente in campo, dopo i 66 minuti giocati contro il Messico, partita in cui ha anche trovato la rete.

Nel frattempo, il suo tecnico al Bayern Monaco, Vincent Kompany, lo aspetterà fino all’ultimo momento per averlo a disposizione sabato all’Allianz Arena nel sentitissimo Der Klassiker contro il Borussia Dortmund. Il rientro non sarà semplice: dopo la sfida con il Canada, "Lucho" dovrà affrontare un volo di 8-10 ore da New Jersey a Monaco di Baviera, previsto per domani. Arriverebbe in Germania giovedì e avrebbe soltanto un allenamento, quello di venerdì, prima della partita.

Il Bayern ha pianificato nel dettaglio la gestione dei propri giocatori impegnati con le nazionali, tenendoli costantemente monitorati. Kompany ha dovuto fare a meno di 14 calciatori convocati durante questa finestra FIFA, cominciando la settimana con appena cinque elementi del primo squadra, di cui tre portieri. Il gruppo bavarese si ricomporrà gradualmente tra mercoledì e giovedì, quando arriveranno i nazionali tedeschi e francesi, mentre Harry Kane e Nico Jackson sono attesi prima di Luis Díaz. Nonostante la fatica del viaggio intercontinentale, l’attaccante colombiano resta in corsa per una maglia da titolare, in un match cruciale per mantenere il primo posto in Bundesliga dopo un avvio di stagione perfetto