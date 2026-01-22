TMW Luis Henrique bocciato dall'Inter? Può partire, ma dipende dalla destinazione

Luis Henrique non ha destato una grossa impressione contro l'Arsenal, per usare un eufemismo. Anzi, chiamato in causa non ha risposto come ci si sarebbe aspettati. Una brutta prestazione che, però, non è la prima di questa stagione. Nel corso delle settimane i nerazzurri hanno compreso di avere commesso un errore, almeno per il rendimento avuto finora, con l'intenzione di mettere una pezza già nel corso del mercato di gennaio.

Come Emerson Royal un anno fa, Luis Henrique è cedibile da parte dell'Inter. Alcune società si sono già palesate - in particolare il Besiktas - e l'idea è quella di cederlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Se dovesse arrivare una proposta del genere sarà accettata senza rimorsi, con la possibilità poi di reinvestirla per un nuovo profilo.

Il brasiliano, però, non ha intenzione di lasciare Milano così a cuor leggero. Servirà il gradimento per l'eventuale destinazione, perché la voglia è quella di rimanere e concludere almeno una stagione in nerazzurro, riscattandosi di qualche passaggio a vuoto. Va detto che si è adattato per larga parte a un ruolo, quello di esterno destro, che aveva sì coperto all'OM, ma che la maggioranza di partecipazioni ai gol arrivava da esterno di sinistra che rientra sul destro.