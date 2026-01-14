Luis Henrique in panchina nell'Inter, è una notizia. Da un mese e mezzo era sempre titolare
Cristian Chivu dà un po' di riposo ad alcuni protagonisti della sua Inter per la partita di questa sera che vede i nerazzurri opposti al Lecce a partire dalle ore 20:45, per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Largo al turnover e possibilità così di tirare il fiato per alcuni stakanovisti degli ultimi tempi come per esempio Akanji in difesa, Dimarco sulla fascia sinistra e Lautaro Martinez in attacco.
Spicca però anche l'assenza di Luis Henrique, che dopo 11 partite consecutive da titolare sulla fascia destra dell'Inter, si accomoda in panchina per il confronto contro il Lecce. Per capire quanto sia divenuto centrale nello scacchiere di Chivu, il brasiliano scendeva in campo dal primo minuto ininterrottamente dallo scorso 30 novembre, quando aveva finalmente ricevuto la necessaria fiducia da Chivu.
Da allora, complice anche l'infortunio di Dumfries e un esperimento che non ha portato indietro frutti come quello dell'adattamento di Carlos Augusto sul lato destro, Luis Henrique è diventato un irrinunciabile di Chivu. Stasera potrà scaricare un po' di fatiche, in attesa di capire se l'Inter attingerà al mercato per un'alternativa nel suo ruolo.
Le formazioni ufficiali di Inter-Lecce:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil.