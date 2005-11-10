Napoli-Roma non è ancora finita, infortuni e rinnovi compresi: le top news delle 18

Il Giudice Sportivo ha fermato Massimiliano Allegri per le prossime due partite: niente ritorno da ex allo Stadium per l'allenatore del Napoli, che comunque ha già fatto sapere che ricorrerà contro la decisione, ufficiale da qualche ora. Per il tecnico anche una sanzione pecuniaria da 10mila euro.

La Procura FIGC osserva

"Gli hanno dato la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan", sarebbe questa la frase più recriminata ad Allegri dopo Napoli-Roma. La Procura Federale potrebbe anche aprire un fascicolo e sanzionarlo in base all'articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva: il procuratore federale Chinè, tra l'altro, era sugli spalti del Maradona.

Gasperini risponde ad Allegri

Ad Allegri e alla battuta al vetriolo sulla Champions ha risposto un diretto interessato come Gian Piero Gasperini. Ha detto l'allenatore della Roma, presentando in conferenza stampa la gara infrasettimanale di domani contro il Cagliari: "Non ho sentito, le avete riportate voi. Ci sono i numeri e le testimonianze di quelle che sono state tutte le nostre partite l'anno scorso. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione che è stata sicuramente infelice".

Due infortuni in più a Napoli

Napoli e Roma dominano anche sulle notizie di cronaca. Per esempio gli azzurri, mentre ritrovano Rrahmani, devono fare i conti con due nuovi infortuni: lesione di medio grado al retto femorale per il centrale Badiashile, che rischia di rientrare solo nel 2027; problema più leggero invece per Spinazzola, che dovrebbe tornare a disposizione la settimana prossima.

Rinnova Lulli con la Roma

I giallorossi, invece, hanno ufficializzato un importante rinnovo di contratto. Blindato per i prossimi 5 anni il prodotto del vivaio giallorosso Emanuele Lulli: "L'AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell'appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!".