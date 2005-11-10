Pallone d'Oro, anche Messi non sarà a Londra: un'assenza che sa di addio al premio

Lionel Messi è tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, ma non sarà presente questa sera alla cerimonia di Londra. L'ex capitano dell'Argentina, riporta Olé, ha infatti deciso di non affrontare un nuovo viaggio dopo le numerose trasferte delle ultime settimane, una scelta che assume un significato ben preciso anche in chiave premio.

Reduce da un periodo particolarmente intenso, con spostamenti tra Spagna, New York e Miami, il fuoriclasse argentino ha preferito fermarsi ed evitare un ulteriore volo verso la capitale inglese. Una decisione legata alla gestione degli impegni, ma che difficilmente può essere separata dal contesto della serata organizzata da France Football. Negli ultimi anni, infatti, i vincitori o i principali favoriti hanno sempre preso parte alla cerimonia e l'assenza di Messi viene inevitabilmente interpretata come un segnale molto forte: salvo clamorosi colpi di scena, la mancata presenza del campione argentino equivale di fatto a un addio alle speranze di conquistare quello che sarebbe stato l'ennesimo Pallone d'Oro (il nono) della sua carriera.

I favoriti restano dunque Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, con Kvicha Kvaratskhelia leggermente indietro nei pronostici.