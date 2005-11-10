Scarpa d'Oro, Raphinha in testa e Mbappé 3°. Varela e Raimondo i primi della Serie A

I maggiori campionati europei sono entrati nel vivo e comincia ad accendersi la lotta per la Scarpa d'Oro. Escludendo chi gioca nei tornei con coefficiente più basso, in testa alla classifica c'è Raphinha del Barcellona, autore già di ben 13 reti. Alle sue spalle c'è Robbie Ure, che aveva cominciato la stagione in Svezia e ora è al Siviglia, mentre chiude il podio Kylian Mbappé.

Poi il solito Haaland e il sorprendente Fullkrug, che è a pari merito con Yamal e Zabiri. Subito dietro i primi rappresentanti della Serie A, Varela del Monza e Raimondo del Frosinone. Questa la classifica:

Raphinha (Barcellona) 26 punti

Ure (Siviglia) 24,5

Mbappé (Real Madrid) 22

Haaland (Manchester City) 18

Fullkrug (Werder Brema) 16

Yamal (Barcellona) 16

Zabiri (Racing Santander) 16

Lepaul (Rennes) 14

Varela (Monza) 14

Raimondo (Frosinone) 14

Budimir (Osasuna) 14

Camello (Rayo Vallecano) 14