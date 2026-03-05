Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lupo: "Napoli, l'affare Lucca ci poteva stare. Manna? Lavoro complicato tra Conte e ADL"

Lupo: "Napoli, l'affare Lucca ci poteva stare. Manna? Lavoro complicato tra Conte e ADL"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 18:51Serie A
Pierpaolo Matrone
Il Bar di TuttoNapoli
Ascolta il podcast
Radio Tutto Napoli / Il Bar di TuttoNapoli
00:00
/
00:00

Fabio Lupo, direttore sportivo, ex dirigente del Torino, è intervenuto al microfono di Radio Tutto Napoli soffermandosi su vari argomenti, a cominciare dal momento di difficoltà di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Nottingham Forest: "È chiaro che facendo mercato e tante operazioni è normale che qualcuna possa non riuscire, indipendentemente dal valore del giocatore da un punto di vista tecnico. L’operazione Lucca ci poteva stare: probabilmente l’allenatore aveva chiesto un giocatore con una certa struttura fisica, pur avendone già qualcuno in rosa, ma evidentemente sentiva questa esigenza. Pensando anche alle necessarie rotazioni di una stagione complicata sotto l’aspetto degli impegni, si è ritenuto che quel tipo di giocatore potesse essere più utile rispetto allo stesso Simeone. Simeone, invece, dal canto suo ha avuto un impatto notevole al Torino: si è calato come se fosse un giocatore del Torino da anni. Probabilmente proprio l’aspetto caratteriale lo ha legato immediatamente all’ambiente e alle motivazioni storiche di quel club. Le operazioni di mercato, però, a volte sono dettate da aspetti imprevedibili nei risultati. Il valore del giocatore Lucca e l’investimento su di lui potevano starci, anche se poi l’operazione non si è rivelata positiva."

Ritrovare De Bruyne e Anguissa dopo tutti questi mesi è un po’ come avere dei nuovi acquisti?
"Io credo che sia linfa vitale per la squadra, perché l’importanza di questi giocatori non è solo durante la partita. Non è solo l’impatto tecnico e agonistico che portano, ma è proprio il livello di attenzione che inevitabilmente introducono durante gli allenamenti, nella quotidianità. Tutti sono più stimolati quando ci sono grandi giocatori: questo è fondamentale. Al di là dell’aspetto tecnico – sappiamo quello che ha fatto vedere De Bruyne – ciò che conta è anche ciò che portano in termini di attenzione e di innalzamento della soglia di concentrazione durante gli allenamenti. Questo è fondamentale nella preparazione di una stagione."

Si parla come Manna come futuro dirigente in Primavera, che tipo di reazione immagina da parte del ds se dovesse succedere una cosa del genere?
"Oggettivamente si tratterebbe di un declassamento, di un demansionamento. Lo dico pur essendo uno che ama il settore giovanile: personalmente sono innamorato del settore giovanile e lo farei a vita, perché è una cosa bellissima. Però per Manna, che nasce con un certo ruolo – se vogliamo anche un po’ nascosto – alla Juventus ha fatto un grande lavoro nella ricerca di talenti giovani, quindi sarebbe una funzione per certi aspetti utile al Napoli. Tuttavia, per un direttore sportivo che è arrivato nella squadra campione d’Italia e che l’anno dopo si ritrova direttore sportivo della Primavera, è oggettivamente un declassamento. Indurrebbe quantomeno a una riflessione. Anche perché negli ultimi anni il Napoli non ha investito tantissimo nel settore giovanile. Potrebbe essere diverso se il Napoli invertisse la rotta, decidendo di credere davvero nel settore giovanile e magari investire su questo progetto dicendo: ‘Ho stima di te e voglio che sia tu a realizzarlo’. In ogni caso resterebbe un declassamento. Poi la scelta sarebbe personale: potrebbe anche accettare, perché il Napoli resta un grandissimo club e l’ambiente è meraviglioso. Per rimanere legato a questo ambiente potrebbe anche decidere di accettare."

Quanto deve migliorare Manna anche sotto l’aspetto della personalità?
"Essere tra due personalità così forti non è semplice. Richiede altrettanta personalità e forza caratteriale per potersi imporre. Ma questo è un discorso generale: è una difficoltà che molti direttori sportivi stanno vivendo oggi. Spesso ci si ritrova schiacciati tra la forza dell’allenatore – che ormai ha grande peso nella costruzione della squadra – e quella del presidente, che spesso è contornato da uno staff personale. Io a volte la chiamo ‘la corte dei miracoli’. Ci sono quindi due forze molto importanti e il direttore sportivo si trova in mezzo. Una volta era lui a dirigere le operazioni, oggi invece nelle grandi realtà si trova spesso schiacciato tra queste due dimensioni. Non è un problema solo del Napoli. Nel caso specifico è ancora più complesso perché Conte porta con sé anche una figura che gestisce lo spogliatoio, come Oriali, e quindi viene meno anche un’altra delle funzioni tipiche del direttore sportivo. In questi casi bisogna essere molto abili a ritagliarsi uno spazio di competenza specifico, come sta cercando di fare Manna grazie alla sua conoscenza del calcio internazionale e al lavoro fatto negli anni precedenti. Però due personalità così sono inevitabilmente difficili da gestire."

Immagina Conte ancora al Napoli il prossimo anno?
"Io credo che l’anno scorso la chiave di tutto sia stata la chiacchierata tra Antonio Conte e De Laurentiis, nella quale – a mio giudizio – il presidente ha garantito un certo tipo di mercato. Dal punto di vista economico, infatti, il Napoli ha fatto un mercato importante, al di là dei risultati e delle imprevedibilità che ci possono essere nelle operazioni. Quest’anno invece si arriva da una stagione deludente e bisogna fare riflessioni più approfondite. Bisognerà capire se De Laurentiis vorrà di nuovo investire molto sul mercato oppure se farà valutazioni diverse alla luce di quanto accaduto. Dall’altra parte c’è anche Conte, che potrebbe avere la voglia di dimostrare qualcosa altrove. Napoli, con tutto il suo fascino, resta comunque una piazza per certi aspetti complicata. Dopo una stagione negativa, il desiderio di andare via potrebbe anche esserci. E sicuramente Conte è un allenatore a cui non mancano le richieste."

Articoli correlati
...con Fabio Lupo ...con Fabio Lupo
Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”... Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Lupo: "Addio di Conte al Napoli a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo... Lupo: "Addio di Conte al Napoli a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo ha dato"
Altre notizie Serie A
Nainggolan: "Io più forte di Pogba. Juve? Neanche a Football Manager prendevo la... Nainggolan: "Io più forte di Pogba. Juve? Neanche a Football Manager prendevo la più forte"
Marco Osio: "Il Parma fa giocare male tutte. Fiorentina, mettere in discussione Vanoli... TMWMarco Osio: "Il Parma fa giocare male tutte. Fiorentina, mettere in discussione Vanoli non aiuta"
Chi in panchina da più tempo? Fresco cede lo scettro a Cusatis. Sorpresa in A: il... Chi in panchina da più tempo? Fresco cede lo scettro a Cusatis. Sorpresa in A: il più longevo è Fabregas
Carnevali sul caso Bastoni: "In queste situazioni bisogna intervenire anche sugli... Carnevali sul caso Bastoni: "In queste situazioni bisogna intervenire anche sugli atleti"
Il Napoli segue Mittelstadt: primi contatti con l'entourage in vista dell'estate Il Napoli segue Mittelstadt: primi contatti con l'entourage in vista dell'estate
Gasperini spiega la sua scelta: "Sono andato alla Roma perché è la piazza più difficile"... TMWGasperini spiega la sua scelta: "Sono andato alla Roma perché è la piazza più difficile"
Rabiot: "Con Allegri giochi ogni partita come se fosse l'ultima. Io non cambio il... Rabiot: "Con Allegri giochi ogni partita come se fosse l'ultima. Io non cambio il Milan da solo"
Lazio, la contestazione prosegue: i tifosi annunciano l'assenza allo stadio per Sassuolo... Lazio, la contestazione prosegue: i tifosi annunciano l'assenza allo stadio per Sassuolo e Milan
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
3 Lutto per il noto giornalista e volto tv Massimo Caputi: è scomparsa la moglie Roberta Sciubba
4 Adesso le critiche a Pio Esposito sono giuste. E' così che si diventa un top player
5 Italia, Verratti e Chiesa pre-convocati da Gattuso. Contro l'Irlanda del Nord ci saranno
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Domenica c'è Milan-Inter: chi gioca? Da Calhanoglu a Bartesaghi, le ultime verso il derby
Immagine top news n.1 Gasperini: "Non aver vinto contro la Juve ci ha permesso di analizzare meglio gli errori"
Immagine top news n.2 Dybala, nuovo stop. Contro il Genoa salterà la 41ª partita da giocatore della Roma
Immagine top news n.3 L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Immagine top news n.4 Vlahovic anche oggi si è allenato con la Juventus. Rifinitura di domani decisiva
Immagine top news n.5 Domenica c'è Milan-Inter, le ultime da Milanello dopo l'allenamento: personalizzato per Bartesaghi
Immagine top news n.6 Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"
Immagine top news n.7 Milan, Pavlovic: "Il derby fa storia a sé, speriamo di vincerlo. Scudetto? Nulla è ancora finito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"
Immagine news Serie A n.3 Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nainggolan: "Io più forte di Pogba. Juve? Neanche a Football Manager prendevo la più forte"
Immagine news Serie A n.2 Marco Osio: "Il Parma fa giocare male tutte. Fiorentina, mettere in discussione Vanoli non aiuta"
Immagine news Serie A n.3 Chi in panchina da più tempo? Fresco cede lo scettro a Cusatis. Sorpresa in A: il più longevo è Fabregas
Immagine news Serie A n.4 Carnevali sul caso Bastoni: "In queste situazioni bisogna intervenire anche sugli atleti"
Immagine news Serie A n.5 Il Napoli segue Mittelstadt: primi contatti con l'entourage in vista dell'estate
Immagine news Serie A n.6 Gasperini spiega la sua scelta: "Sono andato alla Roma perché è la piazza più difficile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, giudice sportivo: maxi ammenda al Pescara, che tegola! Appiedato Abate (Juve Stabia)
Immagine news Serie B n.2 Primo o secondo posto, al Monza importa poco. Bianco: "In A si va anche con i playoff..."
Immagine news Serie B n.3 Serie B, ufficializzate date e orari dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato 2025-26
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stilitano non sarà al Picco per il Monza. Seguirà la partita dagli Stati Uniti
Immagine news Serie B n.5 Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol. Parla Gozzi (Entella): "Fumagalli ricorda la lealtà dello sport"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Occhio allo Spezia: quando si è con l'acqua alla gola si dà tutto ciò che si ha"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Si chiude (quasi) un ciclo che durava dal 1982: Fresco non è più allenatore della Virtus Verona
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali delle prime gare del Girone C. Sorridono i club "di casa"
Immagine news Serie C n.3 Svolta epocale alla Virtus Verona: prima squadra a Chiecchi. Fresco sarà vice e manager del club
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo Girone B: appiedato il tecnico del Bra. Tre turni a Lionetti e Stagni
Immagine news Serie C n.5 La cura Greco funziona, e la salvezza non è più un miraggio. La Torres ha il dovere di crederci
Immagine news Serie C n.6 Novità a centrocampo per il Foggia: tesserato Eyango. Sarà a disposizione già dal match odierno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'assessora Perini: "Gama un esempio. Ora il calcio è declinato al femminile grazie anche a lei"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcagno: "Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, l'infortunio è ormai alle spalle: Alison Rigaglia torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.6 Gama: "Da Firenze è partito il nuovo corso del calcio femminile. Ed è la culla delle Nazionali"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”