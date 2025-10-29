Inter, Calhanoglu: "Dopo il Mondiale è stato tutto difficile, ma Chivu ci ha dato una mano"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, parla così a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina: "Tutti sanno che se giochi per l'Inter hai sempre grandi obiettivi. E noi vogliamo lottare per quelli. La squadra merita, dopo il Mondiale vissuto è stato difficile, ma siamo rientrati bene e il mister ha dato una mano. Mentalmente siamo forti, ci serviva la disciplina per mantenere la motivazione".