Spezia-Padova 1-1, Le pagelle: non basta Lapadula ai liguri. Sarr disastroso, Lasagna killer instict

Risultato finale: Spezia-Padova 1-1

SPEZIA

Sarr 5- Non passerà una notte tranquilla il portiere senegalese dello Spezia, commettendo un errore clamoroso ritardando il rinvio allungandosi la palla facendosi ribattere il pallone da Lasagna venuto incontro in pressing.

Mateju 6- Blinda la fascia destra con autorità e precisione. Fornisce il suo apporto in avanti sganciandosi in alcune circostanze.

Wisniewski 6.5- Viene recuperato dall’attacco influenzale che gli aveva fatto saltare la trasferta di Avellino. Preciso e puntuale nelle letture, dando sicurezza al reparto difensivo bianconero.

Jack 6.5- D’Angelo lo conferma e lui ripaga adeguatamente la fiducia riposta in lui. Il tecnico lo richiama spesso guidandolo nei movimenti. Puntuale a sbarrare la strada ai pericolosi attaccanti avversari.

Aurelio 6- Prestazione molto generosa come sua consuetudine, accompagna la manovra offensiva anche se appare spesso impreciso. Nel finale ci vuole un grande intervento di Fortin per negargli il possibile 2-1.

Vignali 6- Spinge in maniera continua nel primo tempo mettendo lo zampino sulla rete di Lapadula. Nella seconda parte di gara il suo rendimento cala dedicandosi esclusivamente ad un lavoro di copertura . Dal 85’ Candela SV

Esposito 6.5- Giganteggia nella prima parte dando qualità al servizio dei bianconeri, nascono da lui le iniziative migliori della squadra D’Angelo. Meno appariscente nella ripresa ma sempre solido. Dal 85’ Kouda SV

Nagy 5.5 – Fatica nella zona nevralgica a dare continuità e precisione al gioco bianconero. Nel finale appare letteralmente stremato e viene sostituito Dal 80’ Cassata SV

Beruatto 6- Schierato esterno alto del 4-4-2 poi diventato 3-5-2 conferisce corsa e aggressività anche se in avanti non combina molto. Dal 76’ Candelari 5.5 E’ la prima mossa del tecnico bianconero ma non riesce ad incidere.

Di Serio 7- Il suo assist per Lapadula è un gustoso cioccolatino da scartare. L’ex Cagliari non si fa pregare firmando la rete del vantaggio. Sempre nel vivo dell’azione, costringe all’ammonizione Perrotta, punto di riferimento. Dal 80’ Soleri SV

Lapadula 6.5- Non basta la sua incornata in apertura per cancellare quello che sembra essere un sortilegio, ovvero quello del Picco. Fa a sportellate con gli avversari non tirando mai indietro la gamba.

Luca D’Angelo 6.5- Anche l’imponderabile recita un ruolo importante, la partita sembrava essere indirizzata nel migliore dei modi per i bianconeri. Il tecnico casertano aveva messo i suoi con un attento e preciso 4-4-2, poi la follia di Sarr ha regalato il pareggio ai veneti rendendo in salita gli ultimi venticinque minuti.

PADOVA

Fortin 6.5- Incolpevole sul gol di Lapadula, poi salva il risultato in altre due circostanze uscendo con i tempi giusti

Belli 5.5 – Perde nettamente il duello con Lapadula nella circostanza che genera il vantaggio dei padroni di casa. E’ costretto a spendere anche un giallo, nel secondo tempo partecipa maggiormente alla manovra offensiva. Dal 75’ Faedo 6 Solido e attento nella sua area a togliere i pericoli che si creano

Sgarbi 6- Guida la difesa in maniera autoritaria e pulita, chiudendo in maniera efficace e precisa

Perrotta 5-5 – Di Serio è un cliente particolarmente difficile, prova a limitarlo ma è costretto a spendere un giallo

Favale 6- Incrocia la strada di un elemento come Aurelio, da vita ad un duello ad armi pari. Partecipa alla costruzione in fase offensiva senza troppi spunti, attento a coprire la sua zona quando attaccavano i liguri Dal 55’ Capelli 6.5- Con il suo ingresso la squadra aumenta in corsa e spinta sulla fascia destra

Di Maggio 5.5- Spreca in maniera incredibile la palla del possibile 2-1 non riuscendosi a coordinare. Prestazione nel complesso non positiva, va a corrente alternata non riuscendo ad emergere.

Crisetig 6- prestazione ordinata e solida la sua, lotta da par suo nella zona nevralgica del campo ricamando gioco per i compagni. Dal 68’ Harder 6- Quantità ed efficacia ricorrendo quando occorre alle cattive per fermare gli avversari.

Fusi 5.5 Qualche buon inserimento nella prima parte della gara, soffre però in fase di non possesso. Costretto al giallo per fermare le ripartenze avversarie. Dal 55’ Varas 6- Con lui i biancoscudati acquisiscono maggiore qualità riuscendo a tenere maggiormente il pallone nella metà campo ligure

Barreca 5.5 Soffre non poco nella sua zona di competenza le scorribande dello Spezia. Poco incisivo in avanti

Lasagna 6.5 Non tocca praticamente palla per oltre un’ora, ma da bomber ma si fa trovare al posto giusto sul rinvio disastroso di Sarr firmando la rete del pareggio.

Bortolussi 5- Servito poco e male lui però non fa molto per smarcarsi dalla guardia dei difensori avversari. Dal 68’ Bonaiuto 6- Sicuramente più volitivo rispetto al compagno, un suo cross nel quarto di recupero non viene raccolto da Di Maggio.

Matteo Andreoletti 6- Pareggio fortunoso per come si è materializzato, ma i biancoscudati hanno avuto il merito di rimanere attaccati alla partita, non perdendo il filo del gioco nei momenti di maggiore difficoltà. Questo è un risultato importante, che permette di dare continuità