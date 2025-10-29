Fiorentina, ennesima sconfitta. E i tifosi presenti a San Siro perdono la pazienza

Non sembra esserci più fine al peggio per la Fiorentina di Stefano Pioli, sconfitta a San Siro per 3-0 dall'Inter, che nel secondo tempo dilaga con la doppietta di Calhanoglu intervallata dal super gol di Sucic. Per i viola è la nona giornata senza successo e la quinta sconfitta che la lasciano al penultimo posto a quattro punti.

E non sorprende che i tifosi viola sembrano aver definitivamente perso la pazienza con la squadra. Le proteste che nella ripresa avevano caratterizzato l'ultima gara al Franchi contro il Bologna si sono ripetute a San Siro in maniera anche più accesa ed efferata. Al fischio finale di Sozza, i circa 700 supporters al seguito della squadra al Meazza hanno iniziato a rigettare con forza i protagonisti del match. Tanti fischi e cori come "Rispettate la nostra maglia" e "Fuori le palle".

Insomma, il clima a Firenze è incandescente e si inserisce in un quadro di forte contestazione che ormai sta andando avanti da mesi. Non è un mistero come il direttore sportivo Daniele Pradè sia ai ferri cortissimi con la piazza, che dalla fine della scorsa stagione ne ha chiesto più volte le dimissioni. Al Franchi contro il Bologna era arrivata anche la contestazione di una parte della tribuna verso il direttore generale Alessandro Ferrari, presente per vedere la partita e finito per mettersi a discutere con alcuni tifosi. Nel frattempo la società continua a difendere la posizione di Pioli, ma Firenze sembra ormaia arrivata al limite e domenica con il Lecce il Franchi si preannuncia un catino infuocato.