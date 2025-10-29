Mantova-Catanzaro 1-3, le pagelle: Cisse e Favasuli top, Majer da horror
Risultato finale: MANTOVA-CATANZARO 1-3
MANTOVA
Festa 6 - Compie parate di ottimo livello nel primo tempo, ma nel secondo deve capitolare alle reti avversarie, sulle quali non ha mai colpe.
Maggioni 5.5 - Corre tantissimo e si sovrappone continuamente nel primo tempo, poi va calando e finisce la partita con grande nervosismo.
Castellini 5.5 - Inizia bene anche lui, ma poi nel secondo tempo va in confusione come tutto il reparto.
Cella 5.5 - Bravo a contenere Pandolfi nel primo tempo, ma anche lui nella ripresa cala.
Mullen 5 - Non spinge e non difende, quasi invisibile in alcuni tratti di gara. Dal 62' Pittino 5.5 - Cambia poco dal suo ingresso in campo.
Paoletti 6 - Lotta tantissimo e si propone spesso in zona gol, forse il migliore del centrocampo. Dal 62' Majer 4 - Nemmeno il tempo di entrare che subito regala il pari al Catanzaro, errore grave e che fa partire la rimonta degli ospiti.
Artioli 5.5 - Non riesce ad incidere nemmeno nel momento migliore dei suoi, poco dentro al gioco. Dal 72' Wieser 5 - Non riesce a dare dinamismo e palleggio al centrocampo.
Trimboli 5 - Gioca una partita difficile, ma l'errore sull'1-3, quando serve un auto-assist a Favasuli, è grave.
Caprini 6 - Forse il migliore dei suoi, corre e lotta. Salta spesso l'uomo, l'ultimo ad arrendersi. Dall'84 Bonfanti sv.
Bragantini 5.5 - Anche lui bravo nei dribbling e nel creare pericoli, meno imprevedibile del compagno dall'altra parte.
Mancuso 6.5 - Segna un gol bellissimo, poi lotta e cerca di tenere su i palloni. Dal 72' Mensah 5 - Non riesce a cambiare le sorti del match, tocca pochissimi palloni.
Davide Possanzini 5 - Il suo Mantova parte bene, ma man mano che si avanza nel match perde la bussola senza mai ritrovarla. Momento difficile, la sua panchina rischia di scottare come non mai.
CATANZARO
Pigliacelli 6 - Non è perfetto sul gol di Mancuso, ma si rifà con un paio di parate di alto livello nel primo tempo.
Cassandro 6 - Va in difficoltà nel primo tempo, ma poi sale di colpi come tutta la squadra.
Antonini 6 - Bravissimo a contenere Mancuso dopo il gol.
Brighenti 6 - Anche lui molto attento e bravo anche a dialogare con D'Alessandro nel primo tempo.
Favasuli 7.5 - Match perfetto, spinge, corre e crossa. Addirittura trova il gol. Serata da ricordare per lui.
Buglio 6.5 - Bravo negli inserimenti e nel creare superiorità in area. Dal 58' Pontisso 6 - Dà più aiuto in difesa e i suoi non subiscono più nulla.
Petriccione 6.5 - Il metronomo di questa squadra, la luce in mezzo al campo. Dal 78' Alesi sv.
Rispoli 6 - Nel primo tempo sfiora il gol, ma sbaglia. Dal 58' Nuamah 6.5 - Entra e ha poco tempo per mettersi in mostra, ma lo fa benissimo.
D'Alessandro 6 - Corre tantissimo nel primo tempo, ha anche qualche spazio invitante ma lo sfrutta male. Dal 58' Iemmello 6 - Non entra nei gol, ma quando entra il capitano si sente.
Cisse 7.5 - Anche in una serata dove sembra in ombra smista palloni benissimo e segna un gol da antologia. Ne sentiremo parlare ancora.
Pandolfi 5.5 - Va in difficoltà nella prima frazione , poi carbura ed entra in partita. Dall'87 Di Chiara sv.
Alberto Aquilani 6.5 - Il suo Catanzaro parte male ma poi si accende e rimonta una partita giocata nel complesso meglio degli avversari.