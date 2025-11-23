Il 1° derby di Bartesaghi, Ambrosini: "Sarà emozionato, ma ormai lo preferiscono a Estupinan"

Primo derby in Serie A per Davide Bartesaghi, mister Allegri ha scelto proprio lui sulla fascia sinistra al posto di Estupinan. L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini, intervenuto in diretta su DAZN, ne ha parlato così nel pre-partita:

"Sicuramente avrà emozione il ragazzo. Viene da una partita, quella in casa contro la Roma, in cui i primi 30 minuti ha avuto grande difficoltà. Poi dopo si riprende. La gestione dell’emozione oggi sarà tanta ma anche in condizioni normali questo dimostra che preferiscono lui ad Estupinan".

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan

Il derby della Madonnina si accende, con Inter e Milan che arrivano all’appuntamento di San Siro forti di identità chiare ma percorsi differenti. Cristian Chivu conferma il suo 3-5-2, affidandosi alla solidità del terzetto Akanji-Acerbi-Bastoni e alla regia di Calhanoglu, mentre sugli esterni deve reinventare: fuori Dumfries, spazio a un Carlos Augusto adattato a destra, con Dimarco sulla corsia opposta. Davanti torna la coppia delle certezze, Lautaro e Thuram, pronta a riprendere in mano il peso offensivo nerazzurro. Dall’altra parte, mister Allegri ritrova due pedine fondamentali: Pulisic e Rabiot, entrambi rimessi a nuovo dopo lo stop. Il francese torna in una mediana che profuma d’esperienza, fianco a fianco con Modric e Fofana; l’americano comporrà invece un attacco inedito insieme a Leao. Dietro, Tomori, Gabbia e Pavlovic garantiscono continuità. Prima volta in un derby di campionato, infine, per il giovanissimo Bartesaghi, ormai preferito a Estupinan.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.