Maignan firma o no? Il caso più rumoroso tra le scadenze Milan, ma non il solo: c'è anche Modric

Il Milan ha ritrovato il posto che gli compete nei piani alti della classifica di Serie A, in questa avventura 2.0 con Max Allegri sulla panchina. Con l'arrivo del mercato di gennaio ormai imminente, la dirigenza del Diavolo si è già messa al lavoro per accontentare i desideri del suo allenatore, a partire da un nuovo numero nove che è stato identificato in Niclas Fullkrug, già di fatto un nuovo giocatore del Milan.

Per Tare e Furlani però ci sarà anche una parte di lavoro da dover legare a quei giocatori che hanno il loro contratto con il Milan in scadenza il 30 giugno del 2026. Non essendoci calciatori acquistati in estate con una formula a base prestito, chi è nella lista è interamente di proprietà del Milan. E i profili in questione sono tre, con un nome che ha un peso specifico decisamente diverso rispetto agli altri.

Il riferimento naturalmente va a Mike Maignan. Siamo entrati negli ultimi mesi del contratto di 'Magic Mike' con il Milan, il 30 giugno scadrà l'accordo con il portiere dell'ultimo Scudetto rossonero, tornato su altissimi livelli in questi mesi. Il racconto del suo possibile rinnovo è ai limiti del tira e molla: c'è chi giura che sia a un passo dalla firma e chi invece conferma senza esitazioni i fastidi degli ultimi tempi, che sarebbero sempre lì. Non che uno come Luka Modric non sia altrettanto importante nell'ecosistema del Milan, ma era già sancito al momento della firma in estate che ci sarebbe stato da riaggiornarsi alla fine dell'annata, per valutare bene il tutto e capire se c'è possibilità di andare ancora avanti.