Serie B, da Desplanches a Corbo: ecco la top e flop del Pescara

Dopo aver vinto la finale playoff con la Ternana conquistando la promozione in B, nel campionato cadetto il Pescara sta faticando tantissimo. Vincenzo Vivarini, chiamato a sostituire Silvio Baldini, non è riuscito ad imporsi ed è stato esonerato, sostituito dall'ex Lucchese Giorgio Gorgone. Le cose però non sono cambiate, con il Pescara che ha chiuso il 2025 all'ultimo posto.

Di seguito il meglio e il peggio della rosa abruzzese nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Nonostante l'ultimo posto nel Pescara spiccano alcune certezze che stanno garantendo affidabilità e rendimento costante. In testa c’è Desplanches, tra i più continui tra i pali, seguito da Meazzi e Dagasso che stanno dando equilibrio e qualità alla manovra. Bene anche Olzer e Letizia, pedine preziose nello scacchiere biancazzurro.

1. Desplanches (Pescara) 6.14 (18)

2. Meazzi (Pescara) 6.13 (12)

3. Dagasso (Pescara) 6.10 (15)

4. Olzer (Pescara) 6.10 (10)

5. Letizia (Pescara) 6.04 (14)

FLOP 5

Sono invece diversi gli elementi che stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Corbo è il fanalino di coda per media voto, seguito da Squizzato e Brosco che non hanno trovato la necessaria continuità. Chiudono Valzania e Corazza, anch’essi in difficoltà nel garantire rendimento costante.

1. Corbo (Pescara) 5.58 (12)

2. Squizzato (Pescara) 5.61 (14)

3. Brosco (Pescara) 5.76 (17)

4. Valzania (Pescara) 5.81 (16)

5. Corazza (Pescara) 5.82 (14)