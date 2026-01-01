A Capodanno parla Allegri, ufficiale l'addio tra Maresca e il Chelsea: le top news delle 18

Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea. La notizia era nell'aria da qualche ora, dall'ora di pranzo di oggi è diventata anche ufficiale. Lo ha comunicato il club inglese tramite una nota: "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società. Con diversi obiettivi ancora in gioco in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari".

A Capodanno parla Max Allegri, che introduce la partita di domani sul campo del Cagliari, che apre il turno di Serie A. Il tecnico del Milan ha fatto anche un punto medico sulle condizioni di alcuni suoi calciatori: "Domani Gabbia chiamiamolo recuperato, verrà in panchina con la squadra. Nkunku non sarà a disposizione, persiste il problema alla caviglia. Leao è completamente ristabilito, ma è un mese che non gioca e vediamo fino quando può rimanere in campo. Pulisic fino a ieri ha lavorato a parte, vediamo come starà domani. Pavlovic viene con noi ma ha avuto un attacco febbrile e vediamo come sta domani".

Parla anche Alessandro Ferrari, DG della Fiorentina. Che conferma di fatto in via indiretta l'arrivo in dirigenza di Paratici: "Questo gruppo si troverà una figura che avrà la responsabilità sportiva della Fiorentina. Vogliamo un professionista con esperienza nazionale e internazionale, capace non solo di gestire l’oggi ma anche di costruire la Fiorentina del domani, dalla prima squadra al settore giovanile, fino all’area performance. Non è semplice trovarlo in questo momento, ma siamo fiduciosi di poter avere questo supporto fondamentale a breve. Al mister ai ragazzi chiediamo quello che stanno facendo e devono farlo maglio, guardando partita dopo partita".