Per il Milan il vantaggio arriva a gennaio: 2 big match e "solo" 7 impegni, il calendario

Se vuole competere per lo Scudetto, il Milan dovrà necessariamente approfittare del mese in cui sarà aperto il mercato di riparazione. Non tanto per quello che potrà offrire ai rossoneri, che si sono già assicurati Fullkrug, ma perché avranno 2 impegni in meno rispetto a Inter e Napoli, le principali rivali per il titolo.

Il Diavolo scenderà in campo nel 17° turno domani a Cagliari, poi affronterà il Genoa a San Siro, la Fiorentina e il Como in trasferta, il Lecce in casa e infine Roma e Bologna all'Olimpico e al Dall'Ara. Due soli scontri diretti più il match contro i lariani, comunque da non sottovalutare. La domanda che sorge spontanea è: sarà un bene? Già perché il Milan ha dimostrato di far meglio con le big che con le piccole, ma il trend deve per forza essere invertito. In fondo il 2026 è un nuovo anno.

Il calendario durante il mercato

2 gennaio ore 20.45 - Cagliari vs Milan (18^ giornata Serie A)

8 gennaio ore 20.45 - Milan vs Genoa (19^ giornata di Serie A)

11 gennaio ore 15 - Fiorentina vs Milan (20^ giornata di Serie A)

15 gennaio ore 20.45 - Como vs Milan (Recupero della 16^ giornata di Serie A)

18 gennaio ore 20.45 - Milan vs Lecce (21^ giornata di Serie A)

25 gennaio ore 20.45 - Roma vs Milan (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Bologna vs Milan (23^ giornata di Serie A)