Conte approva i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola. E al Napoli rimane solo Contini in scadenza

Il Napoli è ormai da anni una solida realtà di vertice della Serie A, i trofei conquistati di recente - non ultima la Supercoppa Italiana 2025 - raccontano di un cammino in perenne crescita da parte della compagine azzurra, che ha trovato una duplice versione di leader nelle figure del presidente De Laurentiis e dell'allenatore Antonio Conte, ma soprattutto nella loro forte unione professionale.

Il Napoli è fatto a immagine e somiglianza di Conte, nel limite del possibile: la rosa è stata costruita secondo le esigenze della guida tecnica, è un diktat preciso della proprietà, e questa strategia viene perseguita anche per quanto concerne la gestione dei contratti dei vari protagonisti. Tra chi è già di proprietà del Napoli, troviamo tre calciatori in scadenza. E se il futuro del terzo portiere Nikita Contini (29 anni) sarà affrontato verosimilmente più avanti, il club campano ha invece già cominciato a lavorare per blindare due fedelissimi dell'allenatore come il difensore centrale Juan Jesus (34) e l'esterno Leonardo Spinazzola (32). Entrambi in scadenza nel 2026, l'obiettivo del Napoli è aggiungere un anno di contratto a tutti e due.

Ci sono poi anche quei calciatori arrivati con affari a base prestito a Napoli. Due hanno il futuro segnato: Rasmus Hojlund (22) sarà acquistato a titolo definitivo dal Manchester United, per un'operazione complessiva sopra i 50 milioni di euro, al raggiungimento della qualificazione per la prossima Champions League, per Lorenzo Lucca (25) invece le condizioni sono più semplici e prevedono giusto un punto conquistato a febbraio, perché vengano versati altri 26 milioni di euro nelle casse dell'Udinese, oltre ai 9 per il prestito ed eventuali bonus. 'Semplice' diritto di riscatto invece quello concordato con il Lipsia per confermare Elif Elmas (26).