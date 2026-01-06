Maignan-Milan, il tempo stringe per il rinnovo. E c'è un'offerta ancora valida sul tavolo

Il riavvicinamento tra Mike Maignan e il Milan era già stato anticipato. Adesso, ad un mese dal dentro o fuori dall'universo rossonero, il portiere francese in scadenza il prossimo 30 giugno ha riaperto le porte e tolto i tappi dalle orecchie in merito al rinnovo di contratto.

Merito di più fattori. La credibilità del nuovo progetto del Milan, con Allegri allenatore e Tare direttore sportivo. C'è da affrettarsi però, perché tra poche settimane - a febbraio - il giocatore di 30 anni potrà firmare con qualsiasi altro club che lo porti a decidere di lasciare il Diavolo per volare altrove da parametro zero, ma come già ampiamente spiegato il club rossonero vuole scansare questa possibilità rischiosa.

Per strappare il "sì" di Maignan, tuttavia, servirà un'offerta considerevole. Non dal lato economico, che passa in secondo piano: per Maignan la priorità è rinnovare il matrimonio con un progetto di successo. Dunque vuole garanzie, specialmente a lungo termine. Mentre la proposta per firmare il nuovo contratto in realtà è sul tavolo da tempo: 5 milioni di euro all'anno più 2 di bonus per un accordo nuovo fiammante e dalla validità fino al 2030. Senza tralasciare l'eventualità di ulteriori aggiunte qualora la firma arrivasse in anticipo. Con tanto di trofei. Ma sulla permanenza di Maignan in rossonero non ci sono più nuvoloni di tempesta annunciata.