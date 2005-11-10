Malagò contro Galliani per la FIGC, oggi due capitoli importanti verso il 14 dicembre

Oggi pomeriggio va in scena una riunione molto importante nelle dinamiche e negli sviluppi di potere futuri del calcio italiano, a partire dalle elezioni per la presidenza della Federcalcio che si terranno il prossimo 14 dicembre, e che vedranno come due monoliti contrapporsi Giovanni Malagò e Adriano Galliani.

Una riunione che vale il 52%

Come racconta l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, i vertici di Lega Serie B, di Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti si incontreranno oggi, per quanto già diversi protagonisti degli schieramenti abbiano già cominciato i dialoghi con i candidati. Al netto delle sfumature, si tratta di un fronte abbastanza coeso che pesa per oltre la metà del monte totale (si arriva al 52% del corpo elettorale).

Malagò oggi annuncia la (ri)discesa in campo

E non solo l'importante summit tra i rappresentanti di Serie B, C e dilettanti: oggi sarà anche il giorno in cui il commissario Giovanni Malagò annuncerà la sua (ri)discesa in campo, forte di almeno 11 firme sul foglio da parte delle società di Serie A, che pur in minore unità lo confermeranno quale loro candidato.