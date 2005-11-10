Super Mbangula e il Bologna piegano il Milan. L'Inter vince ancora, ma che fatica: le top news delle 22

L’Udinese si rende protagonista di una buona prestazione al Tardini, prendendo in mano la partita e creando diverse occasioni per sbloccare il risultato. Zaniolo, Davis, Ekkelenkamp e Unai Gomez vanno più volte vicini al gol, ma tra imprecisione sotto porta e interventi decisivi della difesa gialloblù, i friulani non riescono a trovare la via della rete. Il Parma fatica a rendersi pericoloso, ma nella ripresa ha l’occasione più grande della serata: al 68’ Bernabé si presenta dal dischetto, ma Okoye intuisce la conclusione e respinge il rigore, mantenendo il risultato in equilibrio.

Alla fine arriva la prima sconfitta in campionato per il Milan. Inaspettata, dolorosa e che mette in evidenza tutti i limiti di una squadra che ancora una volta quando deve dare continuità di risultati cade per terra. Il Bologna centra l'impresa, espugna la San Siro rossonera dopo 10 anni e si conferma squadra da trasferta: terzo successo in campionato, tutti lontano dal Dall'Ara. E risale vertiginosamente la classifica.

Tanta fatica e anche paura, ma alla fine l'Inter passa 2-0 a Venezia: servono due clamorosi e sfortunati autogol di Moreno ed Halhal nel finale per sbloccare una sfida che in diversi momenti sembrava potersi mettere male per i nerazzurri. Una traversa, due gol annullati e una chance gettata al vento da Busio nel finale per la squadra di Nicola, che esce a testa alta dal Penzo. Il Venezia protesta in particolare per un contrasto fra Carlos Augusto e Sohm, da cui nasce l'azione dello 0-1.

Adriano Galliani è in corsa, quasi ufficialmente. Domani partirà la candidatura di Assocalciatori e Assoallenatori, che oggi hanno fatto trapelare la disponibilità a “lanciare” l’ex amministratore delegato del Milan per le elezioni FIGC, in programma il 14 dicembre. Le due componenti, che a giugno avevano appoggiato Giovanni Malagò, valgono il 30%. Nel frattempo, è pronta anche un’altra candidatura, quella dello stesso Malagò, oggi commissario straordinario della Federcalcio. Nelle ultime ore diverse società di Serie A - si rivedranno venerdì - hanno infatti confermato la propria disponibilità ad accreditare l’ex presidente del CONI. Nello specifico, Malagò a oggi può contare su Bologna, Frosinone, Lecce, Roma, Monza, Fiorentina, Napoli, Torino, Genoa e Udinese. Se domani salirà sul carro anche il Como, saranno 11 firme: il numero minimo - non è escluso che altre si accodino - per avere la candidatura dalla A. Che vale, ammesso che voti compatta, il 18%. Alla finestra ci sono Serie B (6%), Serie C (12%) e soprattutto la Lega Nazionale Dilettanti (34%). Un tesoretto che vale il 52% e che per ora non si è sbilanciato: formalmente, tutte dovrebbero seguire la Serie A. Cosa poi possa accadere nel segreto dell’urna è tutt’altro discorso: la partita, per quanto possa sembrare finita, è appena iniziata.