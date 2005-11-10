Ariedo Braida: "FIGC, Galliani è il calcio. Milan, cercasi strada maestra. Ronaldinho magico"

Adriano Galliani o Giovanni Malagò, chi la spunterà per la FIGC? "Galliani è il calcio", sentenzia a TuttoMercatoWeb.com Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan degli anni d'oro al fianco di Galliani e oggi al Ravenna.

Insomma, pochi dubbi sul profilo di Galliani.

"È una persona autorevole per fare il presidente della FIGC: E poi questo mondo lo conosce benissimo. Poi per me è un fratello".

Che prospettive vede per il calcio italiano?

"Mi sembra che all'orizzonte ci siano dei ragazzi interessanti. Sia chi è già in Nazionale e chi in Under 21. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro, c'è tanto da fare ma bisogna essere fiduciosi. Si intravedono giovani interessantissimi che hanno già dimostrato di poter fare bene".

Serie A: la Juve fatica.

"La Juve soffre da un po' di tempo. Se qualcuno sa il perché può metterci mano. Non è facile. Oggi al comando c'è una persona come Carnevali a cui auguro ogni bene, spero che riporti la Juventus dove deve stare. A volte ci sono dei momenti che le cose non funzionano. E se ti chiami Juventus è tutto più amplificato".

In difficoltà anche il Milan, che ha perso contro il Bologna.

"È alla ricerca di un'identità che non riesce a trovare. Fa qualcosa di positivo e poi cade ancora. Ha bisogno di trovare continuità, ci vuole pazienza. Tempo. A volte bisogna perseguire delle strade che magari fai fatica a identificare. A volte degli elementi non ti consentono di esprimerti al meglio. Certamente il Milan di mercoledì ha fatto una prestazione non all'altezza. Fa fatica a trovare la strada maestra. Ha una grande strada da difendere, ma non riesce ad esprimersi".

Direttore, il 15 novembre è una data da appuntare: con il suo Ravenna giocherà Ronaldinho, contro il Forlì.

"È sempre un campione. Uno se nasce campione, muore campione. Magari non è più giovanissimo, ma è pur sempre un grande. È la magia, la gioia del calcio. Saprà regalarci ancora delle magie".